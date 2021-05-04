محافظ كربلاء يحدد موعد العمل بمشروع طريق الرابط الجنوبي

2021/05/04 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت محافظ كربلاء ، اليوم الثلاثاء، أن مشروع الطريق الجنوبي الرابط في المحافظة سيستأنف العمل به حال توفر التخصيصات المالية.وقال محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الرسمية، أن "العمل سيستأنف في الطريق الجنوبي الرابط للمحافظة في حال توفر التخصيصات المالية"، مبينا أن "هذا الطريق يربط مناطق غربي المدينة بجنوبها ويسهم في فك الاختناقات المرورية". وأضاف، أن "هذا المشروع حيوي، إلا أن طريقة إحالته الى الشركة الروسية كان ينتابها خلل كبير"، مشيرا الى أن "المحافظة اعترضت على المشروع منذ البداية، ولكنها ملتزمة حاليا بالعقد الذي أبرم معها سابقاً، وأن هناك إجراءات قانونية من قبل ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة بخصوص العقد".وتابع الخطابي أن "هذا المشروع مهم لمدينة كربلاء المقدسة، وأن إنجازه سيسهم في فك الاختناقات عن المدينة خلال الزيارات المليونية"، مؤكدا أن "المحافظة ستسعى الى استئناف العمل به رغم وجود الكثير من الملاحظات حوله".يذكر أن نسبة الإنجاز في مشروع الطريق بلغت 13%، وأن مشروع الطريق يضم أيضا جسرين ونفقاً بطول ٢١ كيلومترا مع حزام أخضر موازٍ للشارع العام، فيما طالب مواطنون الحكومتين الاتحادية والمحلية في الإسراع بإنجاز المشروع بعد توقف العمل فيه منذ ست سنوات.

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