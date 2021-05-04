"جميعهم من السلالة القديمة".. الصحة: إصابة 82 شخصاً بكورونا من الوافدين من الهند

2021/05/04 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكدت عضو الفريق الإعلامي الطبي في وزارة الصحة، ربى فلاح، أن الأشخاص الوافدين من الهند بينهم 82 شخصا مصابا بفيروس كورونا من السلالة القديمة.وقالت فلاح في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، انه "بعد وصول العراقيين من الهند الى بغداد كان هناك فرق صحية تابعة لوزارة الصحة من اجل تطبيق الاجراءات الصحية والوقائية بالتعاون مع وزارة الداخلية بالإضافة الى وزارة النقل وتم اخذ مسحات من كل الوافدين وحجرهم في احدى فنادق بغداد".واضافت ان "نتائج الفحص اظهرت ٨٢ إصابة موجبة من اصل ٣٩٩ وتبينت الإصابة بكورونا السلالة القديمة وليست السلالة الهندية ولم تظهر اي سلالة غريبة بالمسحات"، موضحة انه "قريبا ستوفر وزارة الصحة مختبر خاص بفحص السلالات، ومع ذلك تم اخذ جميع الاجراءات الوقائية من اجل ضمان عدم دخول اي سلالة الى العراق".

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