2021/05/04 | 21:12 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 4 مايو 2021 | 08:59 مساءً

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الحلبوسي للسفير الاماراتي: العراق يتبنى سياسة الانفتاح في علاقاته مع الجميع

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد سالم عيسی الزعابي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تمتينها.



وذكر بيان لمكتبه، تلقته"عين العراق نيوز" ان" اللقاء ناقش ايضاً التعاون في المجالات كافة وفقا للمصالح المشتركة".



واكد الحلبوسي خلال اللقاء أن" العراق يتبنَّى سياسة الانفتاح في علاقاته مع الجميع، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".



من جهته، عبَّر الزعابي عن" دعم القيادة الإماراتية للعراق وشعبه، والسعي لتطوير العلاقات الثنائية والتعاون في جميع المجالات".

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