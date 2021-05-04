رئيس البرلمان يؤكد للسفير الاماراتي تبني العراق سياسة الانفتاح في علاقاته مع الجميع

2021/05/04 | 21:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، ان العراق يتبنَّى سياسة الانفتاح في علاقاته مع الجميع.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد سالم عيسی الزعابي”، مبينا ان “اللقاء ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تمتينها، والتعاون في المجالات كافة وفقا للمصالح المشتركة”

وأكد رئيس مجلس النواب، أن “العراق يتبنَّى سياسة الانفتاح في علاقاته مع الجميع، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

من جهته، عبَّر السفير الزعابي عن “دعم القيادة الإماراتية للعراق وشعبه، والسعي لتطوير العلاقات الثنائية والتعاون في جميع المجالات.

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