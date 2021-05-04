الصحة: تسجيل إصابات بكورونا بين العراقيين القادمين من الهند

2021/05/04 | 21:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحةوالبيئة الاتحادية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابات بكورونا بين صفوف العراقيين القادمين من الهند.

وقالت الوزارة في بيان، إن 82 شخصاً من الوافدين القادمين من الهند اصيبوا بكورونا.

وأضافت، ان المصابين جميع المصابين من السلالة القديمة.

وكانت اول رحلة لاجلاء العراقيين العالقين في الهند وصل مساء امس الاثنين الى مطار بغداد الدولي.

وقال مدير عام شركة العامة للخطوط الجوية العراقية كفاح حسن في بيان، تابعه PUKmedia: ان "المواطنين العراقيين الذين اجلاهم الطائر الاخضر بلغ نحو (399) مواطن وتم تهيئة حافلات من قبل الشركة العامة للمسافرين والوفود لنقلهم الى الاماكن التي تحددها وزارة الصحة العراقية والجهات المختصة".

من جانبها قالت الدكتورة ربى فلاح حسن، عضو الفريق الاعلامي الطبي لوكالة الانباء العراقية " واع": انه " وفرنا للاشخاص العائدين من الهند حجرا اجباريا في احد فنادق بغداد، مشيرة الى ان مسحات ستأخذ منهم فور وصولهم وفي حال النتيجة الموجبة يتم عزلهم في مؤسسات خاصة للعزل تابعة لدوائر الصحة.

PUKmedia عن اعلام الوزارة

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