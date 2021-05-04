صاحب الزنج ،،،،،،،، - منصور الريكان

2021/05/04 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان منذ أن جاء صاحب الزنج آوى بغربته القاهرةْونادم ظل المريدين بعيشته النافرةْأسى واستلاب وكانوا يساومونه بالتعبْغفا مرة وأيقظوه مكبلاً بسجن الخليفة المستبدْهكذا نكون في البلدْمرة ننام ومرة نصحو على سيرة المريدين في المهبْلأي وشاية نكون متعبينْالغواية سادتي رؤوس الزنوج على الرماحْهكذا صورونا نلاقي الأعاصير والرياحْمللنا من شدة النقض والسيوف تجتز كل الرؤوسْرؤوس ج ......





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