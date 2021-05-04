الحداد يطالب الوزارات والدوائر والجهات الساندة بإتخاذ الإجراءات الإحترازية ومراعاة معايير السلامة والحماية

2021/05/04 | 21:33 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

طالب نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بشير خليل الحداد جميع الوزارات والدوائر الحكومية والجهات الساندة بإتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ومراعاة معايير السلامة والحماية.

وقال الحداد (العضو المراقب في اللجنة التحقيقية الحكومية بشأن حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب): ان "اللجنة أنهت عملها بعد عدة اجتماعات حققت خلالها مع جميع ذوي العلاقة، واستمعت الى أقوال الشهود، وأعدت التوصيات اللازمة في تقريرها النهائي إلى الحكومة".

واضاف ان مجلس الوزراء صوت على التوصيات وأهمها:

1- إلزام وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات القانونية، وفرض العقوبات الانضباطية بحق كل من د.سلمان حامد مدير مستشفى إبن الخطيب ود.نعيم كاظم المعاون الإداري وأحمد جسام علي مسؤول الدفاع المدني، وإعفائهم من مناصبهم وتنزيل درجة مدير المستشفى على وفق القانون.

2- إعفاء مدير عام صحة بغداد/ الرصافة من منصبه، وإلزام وزارة الصحة باتخاذ مايلزم بصدد تنفيذ ذلك على وفق القانون.

3- إنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (140 لسنة 2021) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.

وطالب نائب رئيس البرلمان "جميع الوزارات والدوائر الحكومية والجهات الساندة بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ومراعاة معايير السلامة والحماية لمنع تكرار الحوادث في مؤسسات الدولة والمستشفيات والدوائر الخدمية".

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