2021/05/04 | 21:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت السفارة الأميركية لدى بغداد، اليوم الثلاثاء، تقديم مساعدة عاجلة لإعادة فتح مستشفى ابن الخطيب، الذي تعرض لحريق راح ضحيته 82 شخصا، وجرح 110 أشخاص.وذكرت السفارة في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفارة الأمريكية تقدم مساعدة عاجلة لإعادة فتح مستشفى ابن الخطيب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الأمريكية تقدم مساعدة عاجلة لإعادة فتح مستشفى ابن الخطيب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الأمريكية تقدم مساعدة عاجلة لإعادة فتح مستشفى ابن الخطيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).