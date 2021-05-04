2021/05/04 | 21:44 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

الثلاثاء 4 مايو 2021 | 09:29 مساءً

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الإعلام الأمني: العثور على قذائف واسلحة حفيفة ومتوسطة في كركوك

الإعلام الأمني: العثور على قذائف واسلحة حفيفة ومتوسطة في كركوك

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