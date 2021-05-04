تسجيل إصابات بكورونا بين العراقيين الوافدين من الهند

2021/05/04 | 21:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابات بكورونا بين صفوف الوافدين من الهند.وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، إن “82 شخصاً اصيبوا بكورونا من الوافدين من الهند”.وأضافت أن “جميع المصابين من السلالة القديمة”.ووصلت امس الاثنين الى مطار بغداد الدولي اول رحلة جوية لاجلاء العراقيين العالقين في الهند.

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