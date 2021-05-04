2021/05/04 | 21:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، عن اخماد حريق اندلع بحقل كبير شمالي صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إنه “تم اخماد حادث حريق اندلع بحقل كبير من الحنطة بناحية العلم حيث تمكنت مفارزنا في مركز العلم من الوصول إلى محل الحادث بوقت قياسي قصير وإخماد النيران المندلعة بعد تطويقها من عدة محاور”.

وأضافت أنه “تم إنقاذ (٧٠) دونما من محصول الحنطة في الحقول المجاورة”.

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