قرارات اللجنة العليا: إيقاف التعليم الحضوري.. وتوجيهات مشددة

2021/05/04 | 21:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الترا عراق - فريق التحرير

ووافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، في جلسة ترأسها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وتضمنت التوصيات وفق بيان لمكتب الكاظمي، 4 آيار/مايو:

فرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام، اعتبارًا من 12 آيار/مايو 2021، ولغاية 22 آيار 2021.



مع غلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها.

منع إقامة التجمعات البشرية بأشكالها كافة.

إيقاف التعليم الحضوري في المدارس والمعاهد والكليات وجعله إلكترونيا عن بعد، مع استمرار سريان قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم 10 لسنة 2021، والمتضمن استثناء المراحل المنتهية لكليات الطب البشري وطب الأسنان والتمريض بالدراسة الحضورية (العملي) فقط للمراحل المنتهية (يومين بالأسبوع).

منع السفر إلى الهند والقادم منها إلى إشعار آخر.

بالنسبة للعراقيين الموجودين حاليًا في الهند فيجب:

تهيئة أماكن خاصة لغرض حجرهم إجباريًا في محافظاتهم لمدة 14 يومًا.

على وزارة الخارجية وبالتنسيق مع سفارتنا في الهند تهيئة قوائم بأسماء العراقيين الموجودين حاليًا في الهند، الراغبين بالعودة إلى العراق مع أخذ تعهدات خطية بالالتزام بالحجر الإلزامي في أماكن تخصص لهذا الغرض، مع أخذ عناوين سكنهم في العراق وإرسالها لغرض الاستعداد لحجرهم وحسب محافظات سكنهم.

على دوائر الصحة كافة التنسيق مع المحافظين والدوائر الأخرى لغرض تهيئة أماكن حجر الوافدين من الهند.

مفاتحة كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة الداخلية ومديرية الدفاع المدني لأخذ دورهم وكل حسب تخصصه، في توفير المبالغ اللازمة لتأهيل البنى التحتية فيما يخص متطلبات السلامة المهنية وتحديد واجبات واضحة لأفراد حماية المنشأت داخل المؤسسات الصحية ومتابعة إجراءات السلامة والأمان داخل المؤسسات الصحية في عموم دوائر الصحة بالمحافظات كافة.

التأكيد على الوزارات والدوائر كافة، وخاصة ذات طبيعة تواجد المراجعين بصورة مزدحمة بضرورة اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها أن تلزم مراجعيها بإبراز نتيجة فحص سالبة لمرض كوفيد- 19(PCR)، أو كارت التلقيح عند مراجعة دوائرهم منعا لنقل المرض لمنتسبيها وانتشاره بين المراجعين.

وتضمنت التوصية أيضًا:

التأكيد على جميع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والدوائر والمؤسسات غير الحكومية بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحث منتسبيها للتلقيح بلقاح كوفيد-19، وتنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الأخيرة بكل دقة.

التأكيد على القوى المجتمعية كافة، المخلصة من رجال الدين وشيوخ العشائر ومثقفين ونشطاء إلى تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية وتكثيف التوعية عن خطورة المرض وأهمية أخذ اللقاحات.

التأكيد على القنوات الإعلامية كافة ومؤسسات الدولة الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني بذل كل الجهود لحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتشجيع المواطنين على أخذ اللقاح في المراكز الصحية والمستشفيات المعتمدة.

التأكيد على قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني لمساندة فرقنا الصحية في جولاتها الرقابية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية في الأماكن العامة، المطاعم والمولات والمقاهي وغيرها في أوقات الدوام الرسمي وخارجه.

كما ناقش مجلس الوزراء موضوعات أخرى مدرجة ضمن جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً/ الموافقة على مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب، وإحالته الى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام المادتين (61/ البند أولاً)، و(80/ البند ثانيًا) من الدستور.

ثانيًا/ الموافقة على مشروع تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيًا وأيلولتها، وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام المادتين (61/ البند أولاً)، و (80/ البند ثانيًا) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام آراء بعض أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع.

ثالثًا/ الموافقة على مقترحات وزارة التجارة بشأن تجهيز سلة غذائية المبينة بموجب كتابها المرقم بالعدد (م.و/ 469) المؤرخ في 9 شباط 2021، بحسب الآتي:

تأمين التخصيصات المالية الخاصة بمشروع تجهيز السلة الغذائية من وزارة المالية والتي تندرج ضمن تخصيصات البطاقة التموينية المقررة في الموازنة لسنة 2021.

قيام وزارة النفط بتقديم الدعم اللازم إلى وزارة التجارة لتتفيذ الفقرة ( 1) انفا بالتنسيق مع وزارة المالية.

تتولى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، إحدى تشكيلات وزارة التجارة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة وفقا لأفضل العروض المقدمة على وفق السياقات المتبعة لها.

ووجه رئيس الحكومة، خلال الجلسة، وزيري الكهرباء والتجارة بـ "المتابعة الميدانية لدوائر وزاراتهم والعمل الجاد لإيجاد الحلول للعقبات التي تواجهها".

اقرأ/ي أيضًا:

مجلس الوزراء يقرر فرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام

إجراءات صارمة في العراق..



ماذا تعرف عن السلالة الهندية المرعبة؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرارات اللجنة العليا: إيقاف التعليم الحضوري.. وتوجيهات مشددة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرارات اللجنة العليا: إيقاف التعليم الحضوري.. وتوجيهات مشددة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).