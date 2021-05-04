2021/05/04 | 22:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني أكد عضو لجنة الصحة النيابية غايب العميري، اليوم الثلاثاء، ان لجنة الصحة النيابية تستند إلى عدة معايير وعوامل فيما يخص اختيار وزير الصحة الجديد بعد استقالة وزير الصحة السابق حسن التميمي.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة النيابية تحدد معايير اختيار وزير الصحة الجديد وتؤكد: قرار استقالة التميمي شجاع ويحسب له المركز الخبري الوطني.

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