2021/05/04 | 22:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفى مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي، اليوم الثلاثاء، نيته للترشيح على إدارة وزارة الصحة بدلا للوزير السابق حسن التميمي.وقال الحجامي في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” “وصلتني كثير من الاتصالات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحجامي ينفي نيته الترشيح لوزارة الصحة المركز الخبري الوطني.

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