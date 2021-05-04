لاهور شيخ جنكي يشيد بدور رجال الدين في ترسيخ وحدة الصف الوطني

2021/05/04 | 22:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، بدور رجال الدين في ترسيخ وحدة الصف الوطني.

وقال لاهور شيخ جنكي، سُررت بتناول طعام الافطار في مدينة السليمانية مع عدد من رجال الدين في اقليم كوردستان.



ان رمضان شهر مبارك ومليء بالخير والبركات للأخوات والاخوة المسلمين وعموم البشرية، مبتهلا الى الباري عز وجل ان يتقبل صيام ودعاء الجميع وان يرزق شعبنا الأمان والرفاهية.

واعرب الرئيس المشترك خلال مأدبة الافطار عن شكره وثنائه لرجال الدين لدورهم المهم في توعية المجتمع والتفاهم والأسس الدينية والتعايش الديني وترسيخ وحدة الصف الوطني.

PUKmedia

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