لاهور شيخ جنكي يشيد بدور رجال الدين في ترسيخ وحدة الصف الوطني

وقال لاهور شيخ جنكي، سُررت بتناول طعام الافطار في مدينة السليمانية مع عدد من رجال الدين في اقليم كوردستان.
ان رمضان شهر مبارك ومليء بالخير والبركات للأخوات والاخوة المسلمين وعموم البشرية، مبتهلا الى الباري عز وجل ان يتقبل صيام ودعاء الجميع وان يرزق شعبنا الأمان والرفاهية.
واعرب الرئيس المشترك خلال مأدبة الافطار عن شكره وثنائه لرجال الدين لدورهم المهم في توعية المجتمع والتفاهم والأسس الدينية والتعايش الديني وترسيخ وحدة الصف الوطني.
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