مدير صحة الكرخ : لا نية لي ولا رغبة للترشح لمنصب وزير الصحة

2021/05/04 | 22:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاكد مدير عام صحة بغداد الكرخ چاسب الحجامي، انه لا نية لديه للترشح بمنصب وزير الصحة والبيئة.وقال الحجامي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء: "وصلتني الكثير من الاتصالات و الرسائل بخصوص خبر ترشحي لوزارة الصحة"، مؤكدا ان "لا نية لي و لا رغبة في هذا الأمر مطلقًا".وكان رئيس مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على طلب استقالة وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي بعد تصويت مجلس الوزراء على توصيات اللجنة التحقيقية بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب.

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