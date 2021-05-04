أول تعليق من التربية بعد قرار إيقاف التعليم الحضوري

2021/05/04 | 22:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء،

توضيحا بشأن قرار ايقاف التعليم

الحضوري، فيما كشفت عن برامج لتسهيل

التعليم الالكتروني.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق،

للوكالة الرسمية، ان "التعليم

الالكترون

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