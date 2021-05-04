2021/05/04 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحيل العطار عن 83 عاماً كورونا تغيّب زوجة ياس خضر أربيل – عبد السميع عزاوي تلقى المطرب الرائد ياس خضر تعازي الاوساط الفنية وعشاق صوته ، لوفاة زوجته (ام مازن) ، مساء الاثنين، متأثرة بمضاعفات الإصابة بفايروس كورونا، سائلين الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.واشارت مصادر مقربة من العائلة ان (عقيلة خضر توفت في […]

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