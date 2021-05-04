2021/05/04 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لورديانا تستمتع بالمغيب على شاطئ البرازيل { ريودي جانيرو – وكالات – تواكب الراقصة البرازيلية متابعيها بتفاصيل إجازتها في بلدها الأم البرازيل، وفاجأت في العديد من منشوراتها متابعيها بالأماكن الطبيعية الخلابة التي قصدتها، وكان أخرها على أحد الشواطئ إذ نشرت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي فيديو جديد ظهرت فيه جالسة على أرجوحة بإطلالة […]

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