2021/05/04 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضخم الإنتاجات التلفزيونية الإنسانية على (الشرقية) شهيد منقذ في حادثة عبّارة الموصل بطل فارس المدينة الموصل – سعدون الجابري منح رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز، بيتاً ملكاً صرفاً مع كامل اثاثه الى عائلة الشهيد المنقذ محمد جاسم محمد من الموصل، الذي انقذ سبعة من ضحايا حادثة عبارة الموصل ، قبل ان يغرق وهو […]

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