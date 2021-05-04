2021/05/04 | 22:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني تحدث عضو لجنة التعليم، في مجلس النواب رياض المسعودي، اليوم الثلاثاء، عن تدمير وصفه بالممنهج، يطال التربية والتعليم في العراق.وقال المسعودي، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الشهادات الممنوحة بعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يتحدث عن تدمير ممنهج للتربية والتعليم عبر هذا القانون المركز الخبري الوطني.

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