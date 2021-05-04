مدير صحة الكرخ يكشف حقيقة ترشيحه لمنصب وزير الصحة

2021/05/04 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

نفى مدير عام دائرة صحة بغداد/ الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الثلاثاء، خبر ترشيحه لمنصب وزير الصحة.

وقال الحجامي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "وصلتني الكثير من الاتصالات و الرسائل بخصوص خبر ترشحي لوزارة الصحة عبروا فيها عن مشاعرهم الطيبة تجاهي، و في الوقت الذي اشكر فيه مشاعرهم الطيبة هذه اود ان اوضح ان لا نية لي و لا رغبة في هذا الأمر مطلقًا".

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