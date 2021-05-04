"رجح وجود اتفاق مسبق".. نائب يحذر من تكرار عمليات هروب السجناء

2021/05/04 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-خاص

حذر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم المحمداوي، اليوم الثلاثاء، من تكرار عمليات هروب المعتقلين من السجون العراقية وتهريب سجناء خطرين، مرجحا وجود اتفاق على تهريب السجناء.

وقال المحمداوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عمليات هروب المعتقلين من السجون، غالبا تحصل بسبب وجود تقصير او قصور"، مرجحا "وجود تعمد واتفاق على الأمر".

واضاف ان "هناك تخوف من تكرار عمليات هروب المعتقلين من السجون العراقية، وربما تكون في المرحلة المقبلة هروب ارهابيين خطرين، كما حصل في سجن أبو غريب قبل سنين".

وطالب المحمداوي وزارتي الداخلية والدفاع بـ"تشديد اجراءات الحماية على كافة السجون الرئيسية والمركزية، وحتى سجون التوقيف في مراكز الشرطة وغيرها، لمنع تكرار عمليات هروب المعتقلين من السجون، كون يشكل تهديد حقيقي للأمن وللسلم المجتمعي".

وعزا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، امس الاثنين، هروب سجناء من سجن ناحية الهلال في محافظة المثنى إلى تراخي القوات الأمنية في المحافظة وعدم القيام بواجباتها، مضيفا أن وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية بسبب الفساد المستشري وبيع المناصب، على حد تعبيره.

وهرب 21 نزيلا من سجن ناحية الهلال في محافظة المثنى، في وقت مبكر من أمس الأحد، بعد قيام النزلاء بطلب (هيتر) من حارس السجن وأثناء فتحه باب السجن، دفع النزلاء الباب وهرعوا إلى الخارج.

وقبضت القوات الأمنية في المثنى وبتعاون المواطنين، على ما يقرب من 19 نزيلا، بعد عمليات بحث مستمرة في جميع مناطق المحافظة.

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