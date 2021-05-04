البنتاغون: إنجاز ما بين 2% إلى 6% من عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

2021/05/04 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إنجاز ما بين 2% إلى 6% من عملية انسحاب قوات الولايات المتحدة من أراضي أفغانستان.

وأفادت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، في بيان: "بعد قرار الرئيس، قامت الولايات المتحدة بسحب حوالي 60 شاحنة من نوع C-17 محملة بمواد مختلفة من أفغانستان كما نقلت أكثر من 1300 قطعة من المعدات إلى والوكالة اللوجستية الدفاعية لتدميرها".

كما أعلنت القيادة المركزية تسليم منشأة نيو أنتونيك في ولاية هلمند إلى الجيش الأفغاني.

وأضاف البيان: "بحسب تقديرات القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، أنجزنا حتى الآن ما بين 2% إلى 6% من عملية الانسحاب".

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن.

وفي 29 فبراير 2020 وقعت الولايات المتحدة بقيادة رئيسها آنذاك، دونالد ترامب، وحركة "طالبان" في الدوحة أول اتفاق سلام بين الطرفين، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد 14 شهرا، أي في مايو 2021، وإطلاق حوار أفغاني داخلي في الدوحة، بعد عقد صفقة مع الحكومة الأفغانية حول تبادل الأسرى.

لكن إدارة بايدن أعلنت مؤخرا أنها تنوي إنجاز عملية الانسحاب حتى 11 سبتمبر ما أثار ردود أفعال حادة من "طالبان"، التي هددت بخروجها من اتفاق السلام.

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