رئيس مجلس النواب يعزي باستشهاد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)

2021/05/04 | 22:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزَّى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، الشعب العراقي والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام).

وقال رئيس مجلس النواب في نصِّ التعزية التي تلقت “تقدم” نسخة منها:

نعزي الشعب العراقي والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، الذي بقيت شهادته رمزاً للشجاعة ورسالةً لترسيخ قيم العدالة والإيثار وسيرته منهجًا للإصلاح.

وأضاف: كما نحيي جموع الزائرين الذين توجهوا لزيارة الإمام علي عليه السلام وقواتنا الأمنية التي تقوم بواجبها في توفير الحماية للزائرين.



عظم الله الأجر والثواب بهذا المصاب الجلل.

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