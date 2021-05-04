اللجنة تكشف لـ

2021/05/04 | 22:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

في تحرك وفق تفاهم صدري - حكومي، قدم وزير الصحة حسن التميمي استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء بعد تبرئته من المسؤولية مقتل أكثر من 80 شخصًا في حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب، بانتظار تقديم بديل للمنصب خلال المدة القصيرة المتبقية من عمر الحكومة.

بدأ حديث مبكر وتسريبات حول الأسماء المرشحة لتولي حقيبة وزارة الصحة

وعلى الفور بدأت التسريبات حول الأسماء المرشحة لحقيبة الصحة، والتي لن تأتي بجديد للقطاع المتهالك المغبون من قبل الجهات المسؤولة على حد تعبير التميمي في بيان الاستقالة، ومن بينها جعفر علاوي، فيما تشير مصادر إلى أنّ الكاظمي طرح اسم الوزير السابق لكنه بانتظار ترشيح أسماء أخرى.

وتقول عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، سهام الموسوي في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ اللجنة ستلعب "الدور الأكبر" في موضوع ترشيح وزير الصحة الجديد خلفًا للمستقيل حسن التميمي، بالتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وتضيف الموسوي، أنّ "اللجنة ستقوم بطرح أسماء عدة شخصيات شريطة امتلاكها من الكفاءة والخبرة ما يؤهلها لإدارة هذا القطاع المهم خلال الفترة المقبلة رغم كونها قصيرة ضمن الحكومة الحالية"، موضحة أنّ "الحديث عن أسماء المرشحين غير ممكن الآن، لكن اللجنة ستقدم مرشحين بالتأكيد فضلاً عن الأسماء التي سيقترحها رئيس الوزراء، ليتم الاتفاق عليها ثم طرحها للتصويت في مجلس النواب".

وتلفت الموسوي، إلى ضرورة "إبعاد موضوع الترشيح الجديد عن المحاصصة السياسية"، مشددة أنّ "التحاصص والتقاسمات السياسية كانت وراء انهيار القطاع الصحي".

كما تشير، إلى أنّ "اللجنة التحقيقية بحادثة حريق مستشفى ابن الخطيب أنجزت مهامها، بعد أن قدمت لجنة الصحة تقريرها قبل أيام إلى رئاسة البرلمان والحكومة ورفعت توصياتها من أجل اقالة وزير الصحة من منصبه، فضلاً عن محاسبة المسؤولين المقصرين بواجباتهم ما أسفر عن وقوع الحادث".

بالمقابل، تلقى رئيس الحكومة دعوة إلى تولي ملف وزارة الصحة بنفسه خلال المدة المتبقية.



وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، إنّ على الكاظمي أنّ "يدير وزارة الصحة للفترة الباقية من عمر الحكومة بشخصه لتقييم عمل الوكلاء والمدراء العامين فيها بالإضافة إلى تقييم أهم المشاكل الموجودة فيها وآلية الحلول السريعة الممكنة ومن قبل فريق استشاري متخصص".

وتقول مصادر حكومية إنّ ملف الترشيحات سيفتح في أروقة مجلس الوزراء والبرلمان بعد عطلة عيد الفطر المقبل.

اقرأ/ي أيضًا:

"صفقة صدرية" للملمة الفاجعة..



الكاظمي يوافق على استقالة وزير الصحة

النظام الصحي في العراق..



نموذج "الإدارة الصدرية" الطامحة لرئاسة الحكومة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة تكشف لـ "الترا عراق" آلية اختيار بديل وزير الصحة المستقيل) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة تكشف لـ "الترا عراق" آلية اختيار بديل وزير الصحة المستقيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).