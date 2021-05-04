الحلبوسي: شهادة الامام علي بقيت رمزاً للشجاعة ورسالةً لترسيخ قيم العدالة

2021/05/04 | 22:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واععزَّى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، الشعب العراقي والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.وقال سيادته في نصِّ التعزية تلقتها وكالة الانباء العراقية (واع): "نعزي الشعب العراقي والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي بقيت شهادته رمزاً للشجاعة ورسالةً لترسيخ قيم العدالة والإيثار وسيرته منهجًا للإصلاح".وأضاف: "كما نحيي جموع الزائرين الذين توجهوا لزيارة الإمام علي عليه السلام وقواتنا الأمنية التي تقوم بواجبها في توفير الحماية للزائرين".

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