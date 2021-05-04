صحفيو العراق... اين هم في يومهم العالمي؟

2021/05/04 | 22:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سعاد حسن الجوهري

مر يوم الصحافة العالمي على هواة الكلمة

الحرة في العراق وسط اشارات اممية على

تذيل البلاد قائمة الدول الاكثر

اضطهادا لحرية الكلمة ما بعث في داخلي

الاسف والحسرة.





فدستور العراق ي

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