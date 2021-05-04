مراقب: من الصعب التكهن بشخصية وزير الصحة المقبل

2021/05/04 | 23:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مراقب في الشأن السياسي، اليوم الثلاثاء، انه من الصعب التكهن بشخصية وزير الصحة للفترة المقبلة.

الخبير والمراقب في الشأن السياسي أحمد الخضر أوضح خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، انه من الصعب التكهن بشخصية وزير الصحة للفترة القادمة، مشيرا الى ان منصات التواصل الاجتماعي تداولت اسماءا مرموقة ومحترمة لشخصيات مقبولة مثل الدكتور جعفر علاوي والدكتور جاسب الحجامي.

وأكد الخضر، انه من غير الممكن اعتماد هذه الاسماء، اذ قد يقع الاختيار على شخصية اخرى، كون الاسماء لم تصدر من جهات رسمية.

وتابع الخضر، ان هنالك معايير سوف يعتمدها رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي في اختيار شخصية وزير الصحة في الفترة القادمة وفي مقدمتها اصلاح الخلل الكبير في الوزارة الذي نجم عن حريق مستشفى ابن الخطيب وبعض المخالفات في النظظام الصحي في الفترة الاخيرة.

وكان وزير الصحة في الحكومة الاتحادية حسن التميمي، قد قدم في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، استقالته إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال مصدر لـ PUKmedia، إن وزير الصحة الاتحادي حسن التميمي، قدم استقالته إلى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء، التي صوت خلالها مجلس الوزراء على توصيات اللجنة التحقيقية بشأن حادث حريق مستشفى أبن الخطيب.

من جانبه افاد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، ان الكاظمي وافق على طلب الاستقالة التي قدمها وزير الصحة والبيئة السيد حسن التميمي وذلك بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب.

وكان مجلس الوزراء قد صوت في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء على توصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء ( 140 لسنة 2021) بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب وتضمنت فرض عدة عقوبات انضباطية بحق مدير مستشفى ابن الخطيب ومعاونه الاداري ومسؤول الدفاع المدني واعفائهم من مناصبهم وتنزيل مدير المستشفى درجة وظيفية، كما تضمنت القرارات اعفاء مدير عام صحة الرصافة من منصبه ،وإنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ( 140 لسنة 2021 ) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.

PUKmedia هاميار علي

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