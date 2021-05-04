بالوثائق.. قرار منح قطع الأراضي لمنتسبي شبكة الإعلام العراقي

2021/05/04 | 23:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، استكمال الإجراءات القانونية بمنح قطع الأراضي لمنتسبي شبكة الإعلام العراقي.وحصلت وكالة الأنباء العراقية (واع) على وثائق موقعة من أمين بغداد علاء معن، ومجلس الدولة تؤكد المضي بإجراءات قانونية سليمة غير قابلة للطعن مستقبلاً بمنح قطع الأراضي لمنتسبي شبكة الإعلام العراقي.

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