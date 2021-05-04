اجتماع مرتقب للصحة النيابية لمناقشة ترشيح بديل عن التميمي المستقيل

2021/05/04 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – بغداد اليوم

اعلن عضو لجنة الصحة النيابية عبد عون العبادي، اليوم الثلاثاء، عزم اللجنة تعقد اجتماعاً في الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف اختيار وزير الصحة قبل عيد الفطر.

وقال العبادي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن" لجنة الصحة والبيئة تسعى لاختيار مرشح مستقل لمنصب وزير الصحة بعد استقالة حسن التميمي" مشيراً إلى أن" اللجنة ستعقد اجتماعاً لحسم ملف اختيار الوزير الجديد قبل عيد الفطر".

وأضاف، أن" جميع الأسماء التي يتم تداولها في المواقع الإخبارية ومواقع التواصل كمرشحين لمنصب وزير الصحة غير ثابته وغير مؤكدة".

وصوت مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، على اقالة مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، وانهاء سحب يد وزير الصحة ومحافظ بغداد.

وقدم وزير الصحة حسن التميمي بعد قرار مجلس الوزراء استقالة من منصب الوزارة، فيما وافق مجلس الوزراء على طلب الاستقالة.

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