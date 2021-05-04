شركة بريطانية ناشئة تستعد لتصنيع سيارة كهربائية

2021/05/04 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ “‬أوبر‭” ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ “‬شركة‭ “‬أرايفل‭” ‬البريطانية‭ ‬الناشئة‭ ‬لتصنيع‭ ‬سيارة‭ ‬كهربائية‭ ‬لحساب‭ ‬المجموعة‭ ‬الأميركية‭ ‬العملاقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬خدمات‭ ‬الأجرة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭.‬وأشارت‭ ‬الشركتان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬البدء‭ ‬بإنتاج‭ ‬المركبة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬2023،‭ ‬لافتتين‭ ‬إلى‭ ‬أنهما‭ “‬ستستكشفان‭ ‬علاقة‭ ‬استراتيجية‭ […]

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