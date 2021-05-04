أربعة رؤساء لحفلة ميت غالا هذه السنة جميعهم دون الثلاثين

2021/05/04 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تلعب‭ ‬حفلة‭ “‬ميت‭ ‬غالا‭” ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬ورقة‭ ‬الشباب‭ ‬والتنوّع،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اختيار‭ ‬أربعة‭ ‬رؤساء‭ ‬مشاركين‭ ‬تقل‭ ‬أعمارهم‭ ‬عن‭ ‬30‭ ‬عاماً،‭ ‬هم‭ ‬المغنية‭ ‬بيلي‭ ‬إيليش‭ ‬والممثل‭ ‬تيموتيه‭ ‬شالاميه‭ ‬والشاعرة‭ ‬أماندا‭ ‬غورمان‭ ‬ولاعبة‭ ‬التنس‭ ‬المحترفة‭ ‬ناومي‭ ‬أوساكا‭.‬ وتقام‭ ‬حفلة‭ “‬ميت‭ ‬غالا‭” ‬عادةً‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬لكنها‭ ‬أرجئت‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ […]

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