وزير الصحة يستقيل عقب حادثة مستشفى ابن الخطيب

2021/05/04 | 23:40 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

وافق رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، على طلب استقالة وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي.

وجاءت استقالة الوزير العراقي، عقب حريق مستشفى ابن الخطيب، الأسبوع الماضي راح ضحيته أكثر من 190 شخصا بين قتيل ومصاب.

وذكر بيان صدر عن مكتب الكاظمي، أن الأخير قبل طلب الاستقالة ال...

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