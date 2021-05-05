ثنائية جزائرية تمنح السيتي بطاقة نهائي الأبطال على حساب الباريسي

2021/05/05 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تأهل فريق مانشستر سيتي الانكليزي اليوم الثلاثاء ( 4 آيار 2021) الى المباراة النهائية لأغلى بطولة أوربية دوري الابطال ، بعد الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي 2 – صفر بثنائية الجزائري رياض محرز، في لقاء جرى على ملعب الاتحاد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بداية التقدم كانت من جانب السيتي، بهدف السبق عن طريق النجم الجزائري الدولي رياض محرز،هدف محرز جاء بعد احتساب الحكم ركلة جزاء لباريس قبل أن يلغيها بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد، ليصبح السيتي متقدماً في النتيجة بهدف دون رد عند الدقيقة 11، بعد الهدف الأنكليزي هيمن باريس سان جيرمان على مجريات اللقاء ليجبر السيتي في الرجوع الى الخلف للمحافظة على الهدف والتقدم بمجموع النتيجة في الذهاب والأياب، واستمرت افضلية الفريق الباريسي حتى نهاية الشوط الاول بتقدم الفريق الأنكليزي.

الفريق الباريسي أستمر بالافضلية حتى الشوط الثاني، وأندفع بجميع خطوطه في ساحة لعب الفريق الأنكليزي وواجه دفاع مستميت، ونسي الفريق الفرنسي أن خلفه حدثت فراغات كبيرة نتيجة الضغط المبالغ به، ليفسح المجال للسيتي في إستغلال هذه الفراغات بهجمات سريعة مرتدة أستغل إحدها الجزائري رياض محرز ليضيف هدفاً ثانياً للفريق الانكليزي عند الدقيقة 63،وأنهار باريس سان جيرمان بعد الهدف الثاني الذي الحقه طرد لاعبه دي ماريا في الدقيقة 69، لتنقل الأفضلية للفريق الأنكليزي،وانتهاء المباراة بثنائية السيتي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز مانشستر سيتي ( 2 – 1) في ملعب حديقة الإمراء معقل الفريق الباريسي، وينتظر السيتي لقاء يوم غد الاربعاء بين ريال مدريد الأسباني وتشيلسي الانكليزي على البطاقة الثانية للنهائي، حيث انتهى لقاء الذهاب 1- 1 على ملعب الفريق الأسباني.

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