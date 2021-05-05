شرطة بغداد تلقي القبض على متهم يلقي نفسه امام عجلات المواطنين من اجل ابتزازهم

2021/05/05 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم يلقي نفسه امام عجلات المواطنين من اجل ابتزازهم.وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " مفارز قسم شرطة الاعظمية القت القبض على متهم يقوم بالاحتيال على المواطنين من خلال رمي نفسه امام سيارات المواطنين ويقوم باخذ مبالغ نقدية لقاء عدم اقامة الشكوى عليهم".وأضافت أنه "بعد ورود عدة اخبارات وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير قسم شرطة الاعظمية لغرض الاطاحة بهذا المتهم وبالفعل تم التعرف على المتهم والقاء القبض عليه واعترف صراحة بقيامه بتسعة عمليات في مناطق الكرادة والدورة والشعب وشارع المغرب"، لافتة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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