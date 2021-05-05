البحث عن وزير صحة جديد للعراق والوكالة الأمريكية تباشر إعمار مستشفى ابن الخطيب

2021/05/05 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ ‬‭-‬‭ ‬أربيل‭ -‬الزمان‭ ‬ وافق‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬استقالة‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬والبيئة‭ ‬حسن‭ ‬التميمي‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬حريق‭ ‬مستشفى‭ ‬ابن‭ ‬الخطيب‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬والذي‭ ‬ادى‭ ‬لمقتل‭ ‬وجرح‭ ‬العشرات‭.‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬لمكتب‭ ‬الكاظمي‭ ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬خلافات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬البحث‭ ‬الجارية‭ ‬لتعيين‭ ‬وزير‭ ‬صحة‭ ‬جديد،‭ ‬ورجحت‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬يتمسك‭ ‬التيار‭ […]

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