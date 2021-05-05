2021/05/05 | 00:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أربيل – الزمان في أربيل، بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، أكدت محكمة تمييز اقليم كردستان العراق الثلاثاء احكاما بالسجن ست سنوات بحق خمسة صحافيين وناشطين..
فيما وجه رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني أمس في ذكرى حرية الصحافة رسالة دعم للصحفيين وحقهم في ممارسة مهنتهم بكل حرية.
وقال آسو هاشم محامي الرجال الخمسة لوكالةالصحافة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قضاء كردستان العراق:السجن 6 سنوات لخمسة صحافيين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما وجه رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني أمس في ذكرى حرية الصحافة رسالة دعم للصحفيين وحقهم في ممارسة مهنتهم بكل حرية.
وقال آسو هاشم محامي الرجال الخمسة لوكالةالصحافة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قضاء كردستان العراق:السجن 6 سنوات لخمسة صحافيين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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