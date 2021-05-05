 قضاء كردستان العراق:السجن 6 سنوات لخمسة صحافيين

2021/05/05 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل‭ ‬–‭ ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬في‭ ‬أربيل،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لحرية‭ ‬الصحافة،‭ ‬أكدت‭ ‬محكمة‭ ‬تمييز‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬الثلاثاء‭ ‬احكاما‭ ‬بالسجن‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬بحق‭ ‬خمسة‭ ‬صحافيين‭ ‬وناشطين‭..‬فيما‭ ‬وجه‭ ‬رئيس‭ ‬الإقليم‭ ‬نيجرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة‭ ‬رسالة‭ ‬دعم‭ ‬للصحفيين‭ ‬وحقهم‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬مهنتهم‭ ‬بكل‭ ‬حرية‭.‬وقال‭ ‬آسو‭ ‬هاشم‭ ‬محامي‭ ‬الرجال‭ ‬الخمسة‭ ‬لوكالةالصحافة‭ […]

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