هل توجد فاكهة عراقية حقاً؟

2021/05/05 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام قبل ثلاث سنوات كنتُ أقوم بتغطية صحفية لأعمال المؤتمر السنوي لمنظمة الزراعة والاغذية العالمية” فاو” في روما، والتقيت بناشطين عرب مختصين في مجال انتاج العسل، وحين علموا انني من العراق، أشادوا ووجوههم مبتسمة بعمل جمعيات خاصة تنتج العسل في العراق في مناحل ذات مواصفات ونوعيات عالية، وقالوا انهم تفاجأوا بوجود هذا الانتاج المتميز […]

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