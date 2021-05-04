الإمام علي... في وصفه الإنسان!

2021/05/05 | 00:12 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

نجم عبد الكريم

في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان، هوى سيف عبدالرحمن بن مُلجم، على رأس الإمام علي، وهو راكع يصلي بالناس في الكوفة فبقي، رضي الله عنه، ينازع طوال اليوم العشرين، ثم لقي ربه في اليوم التالي.

ولستُ هنا بصدد الحديث عن تلك الواقعة، وإنما أتمنى أن نقف في مناسبة ذكرى وفاته -ك...

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