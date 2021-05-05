مجلس الوزراء يصوّت على توصيات لجنة تحقيق «ابن الخطيب»

2021/05/05 | 02:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، على طلب الاستقالة الذي قدمه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي وذلك بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية فاجعة مستشفى ابن الخطيب.

وكان مجلس الوزراء قد صوّت في جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء برئاسة الكاظمي، على توصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (140 لسنة 2021) بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بأن المجلس قرر إلزام وزارة الصحة بفرض العقوبات الانضباطية بما يتناسب مع خطورة الحادث بحق كل من مدير مستشفى “ابن الخطيب” سلمان حامد علي، والمعاون الإداري نعيم كاظم مزيعل، ومسؤول الدفاع المدني أحمد جسام علي، وإعفاءهم من مناصبهم وتنزيل درجة مدير المستشفى وفق القانون.



كما تقرر إعفاء مدير عام صحة بغداد - الرصافة من منصبه، وإلزام وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذ ذلك وفق القانون، وقرر مجلس الوزراء كذلك إنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (140 لسنة 2021) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.

في غضون ذلك، نفى محافظ بغداد محمد جابر العطا، تقديم استقالته إلى رئيس الوزراء على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب.

وقال العطا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الأنباء عن تقديم استقالته من منصبه لرئيس الوزراء، عارية عن الصحة”.

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