فرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام

2021/05/05 | 02:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

صادق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء، على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام، اعتبارا من 12 أيار الحالي ولغاية 22 منه.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بأن قرار الحظر الشامل يأتي للحد من انتشار جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الاخرى، لاسيما بعد أن سجلت وزارة الصحة مؤخراً زيادة بأعداد الإصابات في عموم العراق.

ويشمل قرار حظر التجوال الشامل، بحسب البيان، غلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها، فضلاً عن منع إقامة التجمعات البشرية بأشكالها كافة.

كما أصدر المجلس، أمس الثلاثاء، قرارات جديدة بينها إيقاف التعليم الحضوري في الجامعات والمدارس.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي: إن “المجلس قرر إيقاف التعليم الحضوري في الجامعات والمدارس وجعله إلكترونياً”.

وأضاف ناظم، أنه تم التصويت على قانون يتعلق بتنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وأحاله إلى البرلمان”، ولفت إلى أن “المجلس وافق على تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً وإحالته للبرلمان”.

وبشأن مواجهة جائحة كورونا في البلاد، دعا ناظم، الأجهزة الأمنية إلى “مساندة الفرق الصحية لتطبيق الإجراءات الوقائية”.

كما قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في بيان، منع السفر من وإلى الهند وإلزام القادمين بحجر إجباري لمدة 14 يوماً”، كما تقرر أيضاً إلزام الوزارات والدوائر بحث منتسبيها على أخذ لقاح كورونا.

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