الاضطهاد والعنصرية في الدولة الديوقراطية! - توفيق أبو شومر

2021/05/05 | 03:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توفيق_أبو_شومر لن تعترف إسرائيل بتقرير المنظمة الحقوقية الأمريكية، هيومن رايتس ووتش، في شهر إبريل 2021م، لأن التقرير أكَّد على ارتكاب إسرائيل جريمتين في حق فلسطين والعالم، الفصل العنصري، والاضطهاد.



ولن تعترف إسرائيل بأن طردها لسكان القدس والنقب وغور الأردن والجليل الفلسطينيين جريمةٌ في حق الإنسانية!الحقيقة هي؛ أنَّ إسرائيل لا تُعادي الشعب الفلسطيني فقط، بل تُعادي كل دول العالم، إنها الوحيدة في العالم التي تس ......





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