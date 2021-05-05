من لا أرض له لا بحر له ، ولا منفى - الطايع الهراغي

2021/05/05 | 03:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطايع_الهراغي " تفاجئنــي الأرض أنّ الشّجـــر / يخبـّـئ أسلحـة والقمـر/ يقــــوم بطبـــع المنــاشــيــــر / يــا نجمــة فـــي الجليـــل ويــا تينــة فــي الخليـــل / تفــاجئنـــي الأرض....



" - معيــــــن بسيـســو -الأرض ، الانتماء الوحيد الذي لا يتوب عنه الواحد أبدا ، ولا يخجل منه معتنقه بل يجد متعة في إعلانه وترتيله نشيدا لحبّ ، إن ضاع، لم ييأس من استعادته حلما جميلا .



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