الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في اللاذقية وحماة

2021/05/05 | 03:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفادت وكالة "سانا" وقناة "الإخبارية"، في الساعات الأولى من الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية الحكومية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي صاروخي استهدف مواقع بمحافظتي اللاذقية وحماة.وذكرت التقارير السورية الرسمية أن قوات الدفاع الجوي تتصدى لصواريخ معادية إسرائيلية استهدفت مواقع في مدينتي اللاذقية والحفة بمحافظة اللاذقية ومدينة مصياف غرب محافظة حماة.وفي وقت سابق تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن سماع دوي انفجارات على ساحل مدينتي اللاذقية وطرطوس تبين لاحقا أنها ناجمة عن تصدي القوات السورية لأهداف معادية.ونشرت بعض وسائل الإعلام صورا وفيديو قالت إنها توثق مواقع انفجارات ناجمة عن الهجوم في طرطوس واللاذقية. المصدر: RT

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