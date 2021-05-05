قرارات جديدة: «تعليم الكتروني» وعودة لـ «الحظر الشامل»

2021/05/05 | 03:39 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

أصدر مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، قرارات جديدة بينها إيقاف التعليم الحضوري في الجامعات والمدارس، وفرض الحظر الشامل لمدّة ١٠ أيام.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن «مجلس الوزراء قرر إيقاف التعليم الحضوري في الجامعات والمدارس وجعله إلكترونياً».

وأضاف ناظم، أن «مجلس الوزراء، صوت على قانون يتعلق بتنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب ويحيله إلى البرلمان».

ولفت إلى أن «المجلس، وافق على تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً وإحالته للبرلمان».

وبشأن مواجهة جائحة كورونا في البلاد، دعا المتحدث باسم مجلس الوزراء، الأجهزة الأمنية إلى «مساندة الفرق الصحية لتطبيق الإجراءات الوقائية».

وصوّت مجلس الوزراء على توصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب قرار مجلس الــــــوزراء ( ١٤٠ لسنة ٢٠٢١) بشأن حادث حريــــق مستشــــفى ابــن الخطيب والتي تتضمن:

1- إلزام وزارة الصحة بفرض العقوبات الانضباطية بما يتناسب مع خطورة الحادث بحق كل من ( سلمان حامد علي/ مدير مستشفى ابن الخطيب) و( نعيم كاظم مزيعل/ المعاون الاداري) و(احمد جسام علي / مسؤول الدفاع المدني) واعفاؤهم من مناصبهم وتنزيل درجة مدير المستشفى وفق القانون.

2- إعفاء مدير عام صحة بغداد/ الرصافة من منصبه، وإلزام وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذ ذلك وفق القانون.

3- إنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (140 لسنة 2021) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.

4- إلزام وزارة الصحة وتوابعها كافة من دوائر ومستشفيات ومؤسسات صحية بتطبيق الأنظمة والتعليمات والاعمامات النافذة بما يضمن سلامة المرضى والمرافقين والمراجعين والملاكات الطبية ومنها التقيد بعدد المرافقين وتحديد ساعات الزيارة واختيار العناصر الكفوءة، وتكليفهم بمهام الاستعلامات والتأكد من توفر متطلبات السلامة وشروط الأمان من إنذار مبكر ومنظومات إطفاء الحرائق، والتعامل بحزم مع المخالفين والمقصرين في تجاوز قانون الوزارة وتعليماتها.

5- تفعيل نص المادة (12) من قانون التعديل الثالث من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21 لسنة 2008)، لإنهاء حالة تنازع الاختصاص بين المحافظات والوزارات المرجعية فيما يتعلق بدوائر الصحة والمديريات العامة للتربية، وإلزام الوزارات والمحافظات بتنفيذ نص المادة آنفا.

من جانب آخر، صادق مجلس الوزراء على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام، إعتبارًا من 12 آيار ولغاية 22 آيار 2021، وذلك للحد من انتشار جائحة كورونا وتطبيق الاجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الاخرى، لاسيما بعد ان سجلت وزارة الصحة مؤخرا زيادة باعداد الاصابات في عموم العراق.

ويشمل قرار حظر التجوال الشامل غلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها، فضلا عن منع إقامة التجمعات البشرية بأشكالها كافة.

بدورها، أكدت العمليات المشتركة أن الاستثناء من حظر التجوال الشامل يقتصر على الفئات التي تحمل البطاقة الصادرة منها لهذا الغرض.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الناطق باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي إن «قرار الاستثناء سيستمر للفئات المحددة من حظر التجوال الشامل الذي سيبدأ من 12 من الشهر لغاية 22 من الشهر ذاته».

وأضاف، أن «قرار الاستثـــناء يشمل فقــــط الجهات التي تحمل بطاقة الاستثناء الصادرة من العمليات المشتركة حصراً».

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