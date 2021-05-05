قائد عمليات البصرة: اتخذنا الإجراءات اللازمة لحماية المواقع والمنشآة والبنى التحتية

2021/05/05 | 03:39 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / محمد الجابري

أكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف أن قيادة العمليات اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية أهم المواقع والمنشآة الحيوية والبنى التحتية لدوائر الدولة، لافتاً إلى تفعيل دور مفارز الدفاع المدني في محافظة البصرة وكذلك المتابعة المشددة لكاميرات المراقبة.

وأشار مدنف إلى تنظيم حركة دخول وخروج المراجعين إلى دوائر الدولة الحكومية والقيام بتفتيش المراجعين اثناء الدوام الرسمي.

وأوضح أنه يمنع منعا باتا دخول وإستخدام أي مادة مساعدة على الاشتعال إلى الدوائر والمستشفيات الحكومية والأهلية ومباني الدولة الأخرى وعلى القوات الأمنية اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر والمتابعة المستمرة من الجهات الأمنية.



وشدد اللواء الركن أكرم صدام مدنف على تفعيل دور اللجان والمكاتب الأمنية في جميع الدوائر الحكومية الخدمية والوحدات الإدارية والمجالس البلدية والعمل المشترك مع القوات الأمنية الماسكة لقواطع المسؤولية وكذلك التنسيق مع الوكالات الاستخبارية.

وتابع أن على الجهات ذات العلاقة القيام بعمليات صيانة لمنظومات الكهرباء والأوكسجين وتهيئة مطافئ الحريق وعلينا جميعا تحمل المسؤولية القانونية والوطنية والإنسانية والعمل على منع أي خرق قد يؤدي إلى إرباك الوضع الامني أو القيام بعمليات تخريب في المحافظة.

ونفى قائد عمليات البصرة ما تناقلته بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعرض رتل الدعم الوجستي للقوات التحالف الدولي ضمن قاطع عمليات البصرة.

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