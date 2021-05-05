مصر تبرم «صفقة ضخمة» مع فرنسا لشراء (30) طائرة «رافال»

2021/05/05 | 03:39 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

قالت فرنسا، أمس الثلاثاء، إنها ستبدأ تسليم مصر 30 مقاتلة رافال من إنتاج شركة داسو اعتبارا من 2024 في صفقة تبلغ قيمتها أربعة مليارات يورو (4.80 مليار دولار)، بينما تسعى لتعزيز علاقاتها مع شريك تعتبره حيويا في قتال الإسلاميين المتشددين.



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أثار انتقاد جماعات حقوقية عندما قال في كانون الأول إنه لن يجعل بيع الأسلحة لمصر مشروطا بحقوق الإنسان لأنه لا يريد إضعاف قدرتها على مكافحة التشدد في المنطقة.



وقالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي إن الصفقة أظهرت «الطبيعة الاستراتيجية للشراكة» بين الدولتين وإنها ستوفر سبعة آلاف فرصة عمل في فرنسا على مدى ثلاث سنوات.



وأضافت «بلدانا ملتزمان تماما بمكافحة الإرهاب والعمل على الاستقرار».



وقالت بنديكت جانيرو مديرة مكتب هيومن راتس ووتش في فرنسا إن حكومة السيسي تشرف على أسوأ حملة قمع في مصر منذ عقود.



وأضافت لرويترز «فرنسا بتوقيعها عقد أسلحة ضخما..



لا تفعل شيئا سوى تشجيع هذا».



ويشمل الاتفاق كذلك عقودا مع شركة صناعة الصواريخ (إم.بي.دي.إيه) وشركة سافران للإلكترونيات والدفاع لتوريد عتاد بقيمة 200 مليون يورو أخرى.

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