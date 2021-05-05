"الوزراء" السعودي يوافق على افتتاح فرع للمصرف الأهلي العراقي في المملكة

2021/05/05 | 07:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الأسبوعي، الذي انعدق اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الترخيص للمصرف الأهلي العراقي بفتح فرع له في المملكة.وانتهى مجلس الوزراء خلال اجتماعه …

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