وزيرة الخزانة: الولايات المتحدة قد تضطر لرفع أسعار الفائدة

2021/05/05 | 07:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، إن بلادها قد تصطر إلى رفع أسعار الفائدة للحفاظ على غطاء النمو المزدهر للاقتصاد الأمريكي الناجم جزئيًا عن تريليونات الدولارات في الإنفاق الحكومي على التحفيز.وقالت يلين خلال ندوة …

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